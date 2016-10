Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



È morto in Germania il pilota di motonautica Massimo Rossi, 24enne di Legnano, campione del Mondo in carica nelle classi 0/250 e 0/350. Rossi, che correva con una licenza tedesca, era impegnato in una gara a Traben Trarbach. Le federazione italiana accusa: «Quel circuito è troppo pericoloso, lo avevamo denunciato. Con le nostre regole lì non si sarebbe mai corso».

Redazione online