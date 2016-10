Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Mario Balotelli nel bene e nel male. L'ex attaccante di Inter e Milan continua a recitare un ruolo da protagonista in Ligue 1 dove trascina il Nizza alla vittoria per 2-1 e in testa alla classifica davanti al Monaco. SuperMario a 4’ dalla fine sigla la rete deci- siva e si togli la maglia per festeggiare: am- monito. Nel recupero viene espulso dopo un giallo per un intervento su Moreira.

Redazione online