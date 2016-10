Tre fantini italiani protagonisti all’Arc de Triomphe Poker della Lazio Oggi a Trigoria c’è Roma-Inter

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Oggi a Chantilly, in Francia, si corre il 95° Prix de l’Arc de Triomphe, appuntamento clou del galoppo mondiale con 5 milioni di montepremio. Al via tre fantini italiani: il favorito Andrea Atzeni , Lanfranco Dettori (primo nel 2015) e il romano Cristian Demuro.

La Lazio Primavera vince 4-1 contro lo Spezia, nella quarta giornata del girone A. Alla fine del primo tempo, i biancocelesti di mister Bonatti sono già in vantaggio di due gol, grazie alla doppietta di Rossi. Nella ripresa segnano Portanova e Folorunsho, nel mezzo Cecchetti per gli ospiti. Ora la Lazio è quarta con nove punti. Stamattina alle 11, invece, la Roma sfida l'Inter a Trigoria, nel big match del gruppo C (diretta tv su Sportitalia).

Redazione online