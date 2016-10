Solita Ferrari a Sepang Dietro anche alle Red Bull

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Questa volta entrambi i ferraristi erano molto scontenti delle qualifiche: le Mercedes in prima fila se le aspettavano, le Red Bull in seconda proprio no. Chissà perché. Il 5° posto, grazie all’ultimo tentativo, ha lasciato l’amaro in bocca a Vettel: «È vero, sono deluso, ci aspettavamo una battaglia serrata con le Red Bull, ma pensavamo che alla fine l’avremmo spuntata noi. Mi è mancato un decimo o due, sicuramente avrei potuto prenderlo da qualche parte. Per la gara vedremo, dalla terza fila si può fare molto, c’è bisogno di una buona partenza, poi dipenderà dalle condizioni e dalla strategia. Abbiamo margine di manovra visto che tutti devono usare la mescola dura, la gara è lunga, vedremo». Il tedesco ha strappato la posizione al compagno di squadra, una beffa per Raikkonen che lo aveva sempre preceduto: «È brutto andare male all’ultimo giro, ho trovato traffico quando mi sono lanciato e ho fatto fatica a mandare in temperatura le gomme nelle prime due curve così sono finito largo. L’asfalto è nuovo e non è facile prevedere quale tipo di gomma si comporterà meglio».

In una gara (il via alle 9 in diretta su SkySport F1 e i differita alle 14 su Rai1) massacrante per il tasso di umidità, la Ferrari per avere una chance di vittoria ha bisogno di caldo a manetta, ma il meteo da queste parti è imprevedibile (ieri sul finire delle qualifiche è arrivata una pioggia leggera) al pari della lotta per il titolo iridato. Nell’afa della Malesia, si è infiammata la sfida tra Hamilton e Rosberg, separati in casa da 8 punti.

L’anglocaraibico pare aver finalmente archiviato lo spirito vacanziero tornando lo schiacciasassi di luglio: in 1’32’’850 ha staccato la sua quarta pole position a Sepang, l’8ª stagionale che vale la 100ª partenza in prima fila, la 58ª in carriera. «Sarei potuto andare anche più forte, è la macchina migliore che abbia mai avuto» ha commentato Hamilton entusiasta per aver restituito a Rosberg - 2° per il rotto della cuffia e lontano 4 decimi - lo schiaffo di 15 giorni fa. Solo il team principal Toto Wolff ha rovinato il suo weekend perfetto rimproverandolo per le lamentele sullo scambio di meccanici avvenuto a inizio stagione: «Non esistono due squadre contrapposte al nostro interno, nessun giocatore si permetterebbe di dire a Mourinho o Guardiola quale compagno vuole e quale no. È compito del manager decidere chi gioca perché si tratta di rendere vincenti 1500 persone, non una sola». Alla luce delle recenti partenze, la pole position non è poi un gran vantaggio, anzi sta diventando una scommessa azzardata dire chi sarà in testa alla prima curva e Rosberg lo sottolinea maliziosamente: «Quest’anno il secondo posto ha più volte dimostrato di essere una casella da cui si può tranquillamente ambire al successo. L’unica incognita per me è l’ultima curva, lì ho sempre molto sovrasterzo». Ma Verstappen 3° (venerdì ha avuto un mezzo collasso per il caldo) e Ricciardo 4°, si preparano a sorprendere. La Red Bull fa paura, se non fosse per i 30 cv in meno della Power Unit Tag Heuer-Renault rispetto al Mercedes, le Frecce d’argento non dormirebbero sonni tanto tranquilli. L’uomo da battere però resta Hamilton: con il prediletto set-up rigido ha trovato subito una corrispondenza di amorosi sensi con le modifiche della pista, compresa la tanto chiacchierata curva 15, l’opposto di quanto accaduto a Singapore. Completano i dieci Perez (presto l’annuncio del rinnovo con la Force India), Hulkenberg e i vecchietti indomiti Button (Alonso ultimo e iper penalizzato per la sostituzione del motore) e Massa.

Giada Oricchio