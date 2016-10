Juve e Napoli provano la fuga

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Divise da un punto, unite - volenti o nolenti - dall’affare Higuain. Continua la sfida a distanza tra Juventus e Napoli, rispettivamente prima e seconda in classifica, entrambe impegnate oggi in trasferte insidiose: i bianconeri ad Empoli, gli azzurri a Bergamo. Il tema che aveva acceso scintille in estate, il passaggio del Pipita a Torino, resta d’attualità in sala stampa: «Napoli più forte senza Higuain? Non so rispondere - ha spiegato Allegri - perché non lo alleno io. Chiedete a Sarri». Sarà il tecnico toscano a godersi il bomber argentino, che nel match delle 12:30 sarà affiancato in attacco da Dybala. In difesa toccherà a Barzagli, Bonucci e Chiellini, sulle fasce Lichtsteiner e Alex Sandro, in mezzo al campo è possibile che siano confermati Khedira, Hernanes e Pjanic. «Miralem sta bene, mi fa sorridere il fatto che ora pensiate ad Hernanes come un giocatore indispensabile, mentre l’anno scorso veniva massacrato. L’unica cosa che conta - ha aggiunto Allegri - è prendere i 3 punti in una partita complicata che si gioca in un orario inusuale. Mi aspetto una gara simile a quella di Carpi (2-3 col brivido per i bianconeri, ndc): ricordiamoci che l’ultimo minuto fu da defibrillatore, abbiamo rischiato di mettere a repentaglio la rincorsa e di cambiare la nostra stagione. Non bisogna sbagliare ad Empoli».

La Juventus cerca la terza vittoria consecutiva, Martusciello spera di farle fare un passo falso: «Non hanno punti deboli, ma se snobbassero la partitaà».

Trecentocinquanta km più a nord e mezz’ora dopo il fischio finale in Toscana, il Napoli sfida l’Atalanta all’Atleti Azzurri d’Italia. Questa partita resta indissolubilmente legata alla storica monetina che colpì in testa Alemao e al conseguente 3-0 a tavolino per i partenopei, che in quella stagione (1989/90) vinsero lo scudetto. Ma i numeri vanno oltre i ricordi e mettono in allerta il Napoli: 20 vittorie nerazzurre in casa contro le 8 degli azzurri. Confidando che l’effetto positivo della Champions possa invertire la tendenza, Sarri un po’ di turnover sarà costretto a farlo: Maksimovic per l’infortunato Albiol, Zielinski potrebbe far rifiatare Hamsik, Insigne insidia Mertens.

Tra Gabbiadini e Milik si rinnova il ballottaggio, stavolta dovrebbe vincerlo l’italiano. Callejon stima entrambi: «Con loro possiamo fare grandi cose. Higuain? Ha segnato 36 gol...». Con la Juve va già a caccia del 5° in campionato.

Erika Menghi