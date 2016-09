L’Italia abbraccia i suoi medagliati

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Ieri mattina il Presidente del Coni Giovanni Malagò e il Presidente del Cip Luca Pancalli sono stati ricevuti al Quirinale con una delegazione degli atleti che hanno partecipato alle ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro. La portabandiera Federica Pellegrini e la portabandiera paralimpica Bebe Vio hanno riconsegnato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il tricolore autografato da tutti gli atleti azzurri. «Lo sport è un invesrtimento sempre proficuo - ha sottolineato il Capo dello Stato - specialmente se la cura dell’eccellenza va di pari passo con la pratica sportiva. Non devono mai essere disgiunte né contrapposte».

Al Quirinale erano presenti 83 azzurri protagonisti a Rio premiati con una medaglia. «I Giochi Olimpici e Paralimpici sono un evento di straordinario fascino per tutto il mondo, ovunque – ha continuato il Presidente della Repubblica - Rio de Janeiro è stata per quattro settimane il centro del mondo e si è proposta con grande efficacia ed è stata guardata da tutte le nazioni con amicizia e attenzione. Lo sport è cultura e qualità della vita. Il mio ringraziamento è sincero: avete fatto onore al movimento sportivo italiano, con il vostro impegno e con la vostra capacità, contribuendo a diffondere il messaggio olimpico».

Il Presidente Malagò ha voluto ringraziare Mattarella per la sensibilità sempre mostrata nei confronti dello sport e le delegazioni per gli ottimi risultati conseguiti, lanciando anche un messaggio in ottica Roma 2024. «In questa sala ci sono campioni di vita e fuoriclasse sul campo – ha sottolineato il numero uno del Coni - uomini e donne che esaltano il rispetto dei valori. Sono lo spot più bello ed efficace per veicolare l’immagine di un’Italia fiera, che non ha timore delle nuove sfide da affrontare con lungimiranza, lealtà e trasparenza, perché crede in un domani in cui il nostro movimento possa rappresentare – ancora di più - una fantastica leva di rilancio e di sviluppo. Un domani a cinque cerchi, aspirazione - unanimemente condivisa dal nostro mondo - che gli atleti chiedono non venga negata dai pregiudizi, perché ìsoltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire. E l’Italia sportiva non parte mai sconfitta. Anzi vuole stringersi in unico afflato, Presidente, ricordando l’inno di Mameli come colonna sonora degli impianti di Rio e il tricolore issato sul tetto del mondo».

Simone Pieretti