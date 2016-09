Olimpiadi, gli azzurri di Rio da Mattarella

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Sono arrivati al Quirinale a bordo di un pullman a due piani scoperto, proprio come quando vinsero i Mondiali di Germania. Stavolta però i protagonisti sono stati gli atleti Olimpici e Paralimpici che hanno portato gloria e onore al nostro Paese ai Giochi di Rio. I campioni tricolore hanno attraversato le strade della Capitale esultando e distribuendo sorrisi alla folla di sostenitori che al passaggio del mezzo si sono sbracciati e hanno innalzato cori di esultanza verso i loro beniamini dello sport. Una volta arrivati a destinazione sono stati accolti da campioni e hanno partecipato alla celebrazione in loro onore in presenza del presidente Mattarella. Le Olimpiadi "sono un evento di straordinario fascino per tutto il mondo, ovunque. Rio De Janeiro è stata per quattro settimane il centro del mondo e si è proposta con grande efficacia, guardata da tutte le nazioni. Un grande evento". Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tirato le somme della recente esperienza olimpica e paralimpica. Il capo dello Stato ha ricevuto questa mattina nei giardini del Quirinale i medagliati dei Giochi olimpici e paralimpici, per ricordare loro e a tutti che lo sport "è sempre un investimento altamente proficuo per il Paese, e contribuisce a farlo crescere. Lo sport è cultura e qualità della vita, come anche tesoro di valori umani". Rivolgendosi poi direttamente agli atleti presenti, Mattarella ha voluto fare loro "i complimenti più intensi, cordiali e sinceri per aver fatto onore con il vostro impegno alle vostre storie personali a tutta l'Italia". "Voi siete stati la nostra bandiera, siete stati seguiti con ammirazione, stima e affetto". Ma nemmeno va sottovalutato il fatto che "la squadra non è solo chi partecipa alle gare ma l'intero movimento sportivo", e i risultati di questo gioco di squadra sono positivi per tutta l'Italia: "Avete fatto crescere la fiducia e la speranza nei giovani, quindi in tutta la nostra società".

Dopo l'esecuzione dell'Inno nazionale da parte della Banda Musicale Interforze, sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. E' stato quindi proiettato un filmato sui "Giochi di Rio 2016". L'Alfiere della squadra olimpica, Federica Pellegrini e la portabandiera dell'Italia nella cerimonia di chiusura dei XV Giochi Paralimpici di Rio, Beatrice Vio, hanno riconsegnato al Capo dello Stato le Bandiere nazionali con le firme degli atleti vincitori di medaglia olimpica e paralimpica. Il Presidente Mattarella ha consegnato agli atleti una medaglia ricordo e rivolto un indirizzo di saluto ai presenti.

Redazione online