Federica Pellegrini: "Non sono vecchia, proseguo per altri 4 anni"

"È stata un' estate amara, se si parla di centesimi, ma bella comunque". Federica Pellegrini, quarta nella finale olimpica dei 200 stile libero, è stata tra i protagonisti azzurri al Quirinale per la riconsegna del tricolore. "Ho avuto l'onore di portare il tricolore - ha detto a Raisport la fuoriclasse azzurra del nuoto, portabandiera ai Giochi di Rio - ed oggi c'è stata la riconsegna, due belle cose. La consegna del tricolore è stato il momento più emozionante, quando te lo mettono tra le mani è una cosa che non immagineresti mai. Oggi la riconsegna bisognava farla, va bene così...". La "Divina" conferma di voler proseguire nella sua incredibile carriera sino a Tokyo2020: "L'obiettivo è proseguire per il prossimo quadriennio, salvo imprevisti. Non è che sia vecchia e da buttare, ma vedere le giovani vincere è sempre un bello stimolo".

Redazione online