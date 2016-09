Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



In un match valido come recupero della 2a giornata di serie B (la gara non fu disputata per il terromoto) Ascoli-Cesena finisce 0-0 con le due squadre che muovono la classifica. Al 33' del primo tempo espulso il tecnico dei marchigiani Aglietti.

Redazione online