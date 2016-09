La Juve passeggia a Zagabria

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Troppa Juve per i croati. Ai bianconeri basta mezz’ora per imporre la legge del più forte alla Dinamo Zagabria grazie ai gol di Pjanic e Higuain. Nella ripresa triplica Dybala, serve il poker Dani Alves su punizione.

Dopo il pareggio conquistato all’esordio contro il Siviglia allo Stadium, la formazione juventina conquista in Croazia il primo successo in Champions League. La Juventus mostra subito buone proprietà di palleggio, cerca di imporre il proprio gioco alla Dinamo Zagabria che si preoccupa unicamente di contenere le giocate bianconere. Croati arroccati nella propria metà campo, l’unica soluzione diventa quella delle conclusioni dalla distanza; al 16’ Hernanes prova la soluzione personale con un sinistro dalla che esce di un metro, quattro minuti dopo il brasiliano minaccia nuovamente la porta croata con un destro che termina sopra la traversa. Il vantaggio bianconero arriva al 24’: Bonucci pesca in area avversaria Pjanic, il bosniaco anticipa l’uscita del portiere e - con un tocco vellutato all’altezza del dischetto del rigore - firma il meritato vantaggio. La Dinamo replica immediatamente due minuti dopo con Schindelfeld che di testa colpisce a traversa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Alla mezz’ora Higuain parte sul filo del fuorigioco, controlla col petto un lancio di Pjanic e piazza la palla nell’angolino di giustezza con un interno sinistro che non lascia scampo al portiere Semper. La differenza tecnica è incolmabile, la Dinamo soffre le imbucate di Bonucci che pesca spesso i propri compagni in area avversaria. Nell’intervallo Allegri lascia negli spogliatoi Pjanic, colpito duro a una caviglia, la Juve chiude la contesa in avvio di ripresa con un gran sinistro dalla distanza di Dybala. A cinque minuti dal termine Dani Alves aumenta il divario segnando su punizione.

Nell’altra partita del girone H il Siviglia batte il Lione grazie a una rete di Ben Yadder. Vietto sbaglia il rigore del possibile raddoppio. In classifica Juve e Siviglia guidano con 4 punti, Lione 3, Dinamo 0.

Nel girone E gli inglesi del Tottenham passano a Mosca contro il Cska mentre il Bayer Leverkusen pareggia in trasferta coi francesi del Monaco: vantaggio tedesco con Hernandez, pareggia Glik nel recupero. In classifica Monaco 4 punti, Tottenham 3, Bayer Leverkusen 2, Cska 1. Nel girone F sfida equilibrata tra Borussia Dortmund e Real Madrid: spagnoli in vantaggio con il solito gol di Cristiano Ronaldo, pareggia Aubameyang prima dell’intervallo. Nella ripresa Varane consegna nuovamente il vantaggio agli spagnoli, ma Schurrle pareggia a tre minuti dal termine. Nell’altra partita lo Sporting Lisbona supera i polacchi del Legia Varsavia per due a zero. In classifica Real Madrid e Borussia Dortmund 4 punti, Sporting 3, Legia 0. Nel gruppo G il Leicester di Ranieri batte il Porto: decisivo il gol di Slimani. Nell’altra sfida il Copenaghen supera il Brugge per quattro a zero. In classifica Leicester 6 punti, Copenaghen 4, Porto 1, Brugge 0.

Simone Pieretti