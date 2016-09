Giocatori camerieri per aiutare i terremotati

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Per una volta appenderanno maglie e scarpini al chiodo, e indosseranno giacca e papillon. Da calciatori a camerieri per una buona causa, la Lazio è in prima linea per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto in Centro Italia. Stasera, infatti, andrà in scena una cena di beneficenza per raccogliere fondi in favore di Amatrice, al villaggio So.Spe. di via de' Iacovacci 21 a Roma. A servire ai tavoli saranno proprio alcuni giocatori biancocelesti tra i quali Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic e Immobile. La bella iniziativa è organizzata dalla lazialissima suor Paola e dalla sua associazione Società e Speranza: «Vogliamo aiutare la popolazione di Amatrice, aderendo a uno dei progetti di ricostruzione dopo il terremoto. Così abbiamo pensato di raccogliere i soldi necessari grazie a una cena - racconta suor Paola - e i giocatori della Lazio si sono messi subito a disposizione per servire ai tavoli, insieme ai ragazzi della nostra casa famiglia».

La cena è aperta al pubblico e il boom di adesioni è stato incredibile, sono oltre 250 le prenotazioni: «E mi aspetto ancora più persone, infatti abbiamo allestito un grande spazio all'esterno dove proietteremo anche un video sul tragico terremoto. A tavola - annuncia suor Paola - verranno serviti due tipi di amatriciana: pasta e lasagna. La cena è a offerta libera e tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza». Alla serata, insieme ai calciatori biancocelesti, parteciperà anche il presidente Lotito.

Il numero uno della Lazio, con origini di Amatrice, si è impegnato sin da subito per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. Presente anche l'ex allenatore laziale Delio Rossi, da sempre legato all'associazione So.Spe. Insomma, una serata di generosità che presto potrebbe fare il bis: «Se dovesse andar bene, stiamo pensando di organizzare un'altra cena prima di Natale, stavolta però a servire i tavoli saranno i giocatori della Roma». Per la beneficenza non esistono, certo, colori.

