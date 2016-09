L’Osservatorio di Gianfranco Giubilo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



L a notte delle magie illuminata da straordinarie prodezze balistiche, ma anche da doppiette prestigiose e da assist geniali. Nel successo ritrovato dalla Roma, incide la scelta di Spalletti che consente a Totti di spalancare la porta ai suoi attaccanti: e stavolta la doppietta la firma Dzeko, che una volta tanto non fa regali. Ne fa uno Szczesny, che para un rigore negando al Crotone il gol della bandiera. I giallorossi non hanno impiegato molto a prendere il largo contro i calabresi, anche se ad aprire le danze erano stati i singoli della piramide, prima El Shaarawy e poi Salah. Il primato se lo riprende la Juve. Tra le perle del turno, c’è anche il bellissimo gol dalla distanza firmato da Dani Alves. Il podio dei capolavori comunque spetta al sinistro al volo di Verdi, nella vittoria del Bologna sulla Sampdoria. Anche se altrettanto spettacolare è il destro di Rigoni nel duello tra le rivelazioni, risolta a favore del Chievo con il solito Castro.

Si può considerare magia anche la doppietta di Maurito Icardi, che ormai non sbaglia più un colpo. Tutte le grandi a segno, dunque, in una serata ricca di episodi e di spunti divertenti, nella quale il solo a non vincere nel gruppo di testa è proprio il Napoli, fermato sullo 0-0 da un Genoa subito privo dell’infortunato Pavoletti. La Fiorentina non fa gol in fuorigioco, ma un generoso rigore le consente comunque di uscire imbattuta dalla Dacia Arena di Udine. Entriamo nel campo dei miracoli se si guarda al Torino, che lascia imbattuto l’Adriatico di Pescara pur giocando a lungo in nove uomini. E stavolta Hart non si concede distrazioni fatali.

Redazione online