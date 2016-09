Test del Dna sull’urina di Schwazer

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



La marcia di Alex Schwazer continua, almeno in tribunale. La Procura della Repubblica di Bolzano ha fatto sequestrare il campione di urine conservato nel laboratorio di Colonia che ha portato all’estromissione dell’altoatesino dai Giochi olimpici di Rio. Un provvedimento giunto al termine di una rogatoria internazionale e disposto materialmente dalla procura della città tedesca nell’ambito dell’inchiesta penale sulla possibile manomissione della provetta prelevata il giorno di Capodanno, «pulita» a un primo controllo ma risultata positiva al testosterone sintetico in un test di verifica mirato effettuato successivamente. Il campione di urine ora verrà sottoposto a diverse analisi tra cui quella del Dna per accertare se appartiene al marciatore azzurro e se le sostanze siano state inserite da terzi nella provetta. Iaaf e Wada potranno scegliere dei periti di parte.

Schwazer e il suo tecnico Sandro Donati avevano gridato da subito al complotto denunciando i ritardi e le incongruenze dell’iter scelto dalla Iaaf di atletica, e un clima da «sentenza già scritta» nell’arbitrato svolto a Rio due giorni prima della 20 km olimpica. La strategia legale dell’atleta è chiara, l’obiettivo è ottenere l’assoluzione da parte della giustizia ordinaria italiana per smontare la condanna sportiva - una squalifica di otto anni - e chiedere in un secondo momento i danni per la mancata partecipazione ai Giochi. Chi lo ha sentito in questo giorni parla di un Alex più sereno, turbato soltanto dalla pubblicazione delle notizie sulla sua prossima paternità che avrebbe preferito rimanessero riservate.

D.D.S.