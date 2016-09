Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Non si è tenuto alcun incontro chiarificatore sulla posizione del sindaco Virginia Raggi in merito alla candidatura di Roma ai Giochi del 2024. la delegazione del Coni dopo oltre mezz'ora di attesa è uscita dal Campidoglio con Malagò irritato: "Abbiamo stravolto le nostre agende per essere puntuali - spiega il n.1 dello sport italiano - e per più di mezz'ora abbiamo aspettato... è troppo". il presidente Coni insieme a Pancalli e Diana Bianchedi sono diretti al Foro Italico per una conferenza stampa. A un'ora dall'incontro con Raggi, Malagò aveva chiesto che venisse trasmesso in diretta streaming ma la proposta non è piaciuta in Campidoglio. I pentastellati a quanto pare non amano più finire sul web. Raggi infatti avrebbe detto di avere paura che l'incontro in diretta venisse utilizzato soltanto "per alimentare confusione nell'opinione pubblica proprio a ridosso dell'incontro con la stampa".

Redazione online