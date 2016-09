No alle Olimpiadi La replica di Malagò: "Meritavamo più rispetto"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



"Dopo 37 minuti di attesa, alle 15.07, anche in considerazione del fatto che la sindaca aveva convocato una conferenza stampa per le 15.30, abbiamo deciso di andare via. Forse avremmo meritato più attenzione e anche più rispetto per quello che rappresentiamo". Replica così il presidente Giovanni Malagò che nel corso della conferenza stampa organizzata al Coni dopo l'ufficializzazione del no a Roma 2024 da parte del Campidoglio.

Redazione online