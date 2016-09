Olimpiade tra progetti «riciclati» e mistero sui costi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Facciamo un gioco: oggi il sindaco Virginia Raggi annuncia il «sì» alla candidatura di Roma a sede ospitante dei Giochi olimpici del 2024 e il 13 settembre del prossimo anno il CIo assegna alla Capitale la XXXIII Olimpiade. A fine agosto 2024, spenta la fiaccola olimpica, archiviato il medagliere, cosa potrebbe rimanere a Roma di concreto?

Siamo andati a leggere il dossier che, però, appare davvero povero di grandi opere, andando, sostanzialmente a riciclare tutta una serie di vecchi progetti, alcuni dei quali risalenti alle Giunte Veltroni e Alemanno, ma che, soprattutto, non include né i costi aggiornati di queste opere né chi dovrà finanziarli. Va detto che il dossier olimpico presentato è ancora un abbozzo e dal Comitato promotore spiegano che la programmazione in termini di opere pubbliche dovrà essere (molto) raffinata per entrare nell’ultimo dossier, quello da sottoporre al Cio il 3 febbraio 2017.Tuttavia, quello che pare mancare è un respiro più ampio e vasto di visione di ciò che si lascerebbe a Roma per il futuro in termini di opere non legate direttamente alla pratica sportiva. Nel fascicolo si legge: «La città di Roma e la Regione Lazio trarranno un enorme beneficio dagli investimenti pianificati per la infrastrutture di trasporto». Vediamoli.

Sono previsti miglioramenti per «le vie radiali che portano a Roma» e si citano la Flaminia, la via del Mare/via Ostiense, la Pineta Sacchetti. Inoltre, «quattro nuovi ponti sul Tevere». Si passa, poi, al completamento dell’Anello ferroviario che «consentirà viaggi in treno più veloci nelle aree esterne alla città, collegando la rete ferroviaria urbana con le zone a nord» di Roma. L’obiettivo è quello di ridurre «al minimo la necessità di spostarsi verso il centro», decongestionandolo, e incrementando «sensibilmente il potenziale uso della ferrovia» con la riduzione del «ricorso alle automobili». In quest’ottica, nella tabella che elenca le migliorie da realizzare sulle opere già esistenti, vanno inquadrati i miglioramenti del servizio fra Fiumicino Aeroporto e Roma Termini e gli interventi di implementazione delle varie linee ferroviarie regionali e della Ferrovia Roma Nord nel tratto urbano da piazzale Flaminio a Saxa Rubra. Altro pilastro su cui si incentra il dossier olimpico sul piano infrastrutturale è quello del potenziamento dei «nodi di scambio e dei miglioramenti del servizio sulle tre linee della metropolitana di Roma».

Ultimo passaggio: il Villaggio Olimpico, nel dossier, è localizzato nell’area di Tor Vergata. Si tratta di «600 ettari, di proprietà dell’Università di Tor Vergata» che sono già stati destinati «alla creazione di un centro universitario e sportivo metropolitano urbano». I progetti preliminari del Villaggio prevedono «appartamenti con ascensore, distribuiti su 10-15 blocchi non più alti di 8 piani e 17mila posti letto in case spaziose e di alta qualità». Alla fine dei giochi, questi immobili verranno «convertiti in modo da fornire all’Università servizi e residenze per studenti e le famiglie dei pazienti del Policlinico». In questa parte del dossier, ovviamente, vengono previsti interventi per ammodernare tutta la viabilità della zona.

Ultimo elemento: il media center. Si tratta di 44 ettari di terreno a fianco alla sede Rai di Saxa Rubra, di proprietà dell’azienda radiotelevisiva, su cui sorgerà il Media Center per le Olimpiadi. Finiti i giochi, il centro diventerà la sede di nuovi uffici della Rai.

Era un gioco, comunque. Non bastassero i post di Beppe Grillo sul suo blog e le dichiarazioni pubbliche di una gran fetta degli esponenti nazionali e locali più o meno di rilievo del Movimento 5Stelle, le voci di corridoio del Campidoglio parlano di un «no» a Roma 2024. Si saprà oggi alle 15.30, orario scelto dalla sindaca per la conferenza stampa con cui l’Amministrazione capitolina dovrebbe comunicare ufficialmente la volontà di staccare la spina alla candidatura. Ci rivediamo fra una ventina di anni.

Fernando M. Magliaro