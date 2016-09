Allegri: «Juve reagisci»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport





La Juventus è pronta a ripartire, parola di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero ha fretta di archiviare la sconfitta subìta dall’Inter al «Meazza» domenica e il turno infrasettimanale capita al momento giusto. «A livello tecnico è stata una delle più brutte partite degli ultimi trent’anni. Abbiamo segnato grazie ad una buona giocata di Alex Sandro, ma poi ci siamo fatti due gol per conto nostro. Senza togliere niente all’Inter che ha fatto una buona prova sotto il profilo dell’agonismo» è l’analisi di Allegri che chiude il capitolo con una battuta: «La palla va passata a quelli che hanno la maglia come la tua». Nonostante il ko, l’allenatore juventino ostenta sicurezza. «L’obiettivo resta lo stesso, arrivare a marzo in corsa in tutte le competizioni». E poi altra battuta: «Ci aspettavamo di avere dodici punti dopo quattro partite, ne abbiamo nove. Con dodici nemmeno ci salveremmo, quindi ora si torna a lavoro». Oggi, contro il Cagliari, partirà titolare Rugani. «Negli ultimi tempi è cresciuto molto, lui resterà alla Juventus per dieci anni”. Poi, interpellato sulla posizione in campo dell’ex-giallorosso Miralem Pjanic, risponde così: «Ho l’impressione che si stia montando un caso-Pjanic che non esiste. Mire nella Bosnia gioca nei due di metà campo, così come faceva nella Roma di Spalletti. La sua posizione è quella, non è una mezzala classica che si inserisce e copre cinquanta metri. Secondo me domenica ha fatto una buona gara». Out Evra per un problema al ginocchio, confermato Alex Sandro.

In Sardegna, intanto, c’è grande soddisfazione per la prima vittoria della stagione, arrivata tre giorni fa contro l’Atalanta. Rastelli, tecnico dei rossoblù, nutre grande fiducia nei suoi uomini: «Abbiamo obiettivi diversi ma anche noi scenderemo in campo per inseguire la vittoria». Gli isolani si presenteranno a Torino senza Isla, non convocato a causa di problemi fisici. «Per forza di cose saremo costretti a cambiare qualcosa rispetto alla formazione che ha battuto l’Atalanta, ma questo non deve modificare il nostro comportamento in campo. Mi aspetto che continui il processo di crescita del gruppo, stiamo lavorando giorno dopo giorno per questo. Domenica i ragazzi hanno dimostrato grande attenzione e il giusto atteggiamento, era quello che mi aspettavo di vedere».

Tra tante luci, gli isolani devono convivere però con l’ombra che sta avvolgendo Marco Storari. Il portiere è al centro di una forte contestazione ad opera degli Sconvolts, il gruppo di riferimento dei tifosi cagliaritani, che lo accusa di essere un mercenario. La polemica nasce da una vecchia ruggine tra i supporter e l’estremo difensore in merito ad un adeguamento contrattuale di diecimila euro richiesto da Storari al termine della stagione 2007/08. Cellino rifiutò e il giocatore lasciò la Sardegna per andare alla Fiorentina dove collezionò solo una presenza. «Mai più in campo con la fascia di capitano» si leggeva sui volantini distribuiti al Sant’Elia prima del match contro i bergamaschi. «Giocherà e con la fascia al braccio» ha dichiarato ieri Rastelli, chiudendo sul nascere ogni ipotesi diversa. Curiosità: la partita verrà diretta da Maurizio Mariani, fischietto appartenente alla sezione di Aprilia. Per lui esordio e prima con la Juventus: tutto in una notte.

Massimiliano Vitelli