Al Colosseo Quadrato lo spettacolo del rally

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport





Qualche anno fa era solo un sogno, quello di portare il rally in corsa all’Eur, ora è quasi realtà. Tutto il mondo dei motori per tre giorni farà tappa sotto il Colosseo Quadrato per la quarta edizione del Rally di Roma Capitale, da venerdì a domenica, il penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally.

Forse per la cornice, forse perché quest’anno gli organizzatori hanno estratto qualche coniglio dal cilindro, questa edizione si annuncia una vetrina di assoluto livello. In totale si parla di 15 prove speciali, 151.75 km di prove cronometrate, 12 comuni coinvolti, 5 emozionanti salti presenti sul tracciato.

Si comincia dalle due prove spettacolo denominate Città di Roma-Euroma 2 in programma la prima venerdì alle 18 e la seconda sabato alle 17, entrambe con la formula «Uno contro Uno» a inseguimento, dall’ideatore e pilota Max Rendina sullo stile del Memorial Bettega. Uno show assolutamente gratuito per il pubblico degli appassionati grazie alla Motorsport Italia, società organizzatrice della gara romana che ha voluto realizzare le due prove spettacolo del Rally in una cornice unica al mondo come quella del Colosseo Quadrato, dove da diversi anni oltre 18 mila persone assistono gratuitamente alle evoluzioni dei piloti in gara.

Si trasformerà in una vera e propria arena piazzale Parri, sempre nel cuore dell’ Eur, dove il pubblico potrà assistere comodamente dalle tribune ad una Prova Speciale divertente e spettacolare di circa 2.400 metru. Si potranno osservare da vicino i meccanici nelle veloci operazioni di sostituzione dei ricambi, ascoltare il rombo dei motori e il rumore inconfondibile delle attrezzature.

Valentina Lo Russo