Aria di derby per Montella

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Non sarà un’avventura, si augura il Milan. La vittoria contro la Sampdoria è un trampolino importante, ora i rossoneri sono chiamati a dare continuità ai risultati, per tornare protagonisti e lottare per l’Europa. L’occasione giusta arriva con la Lazio a San Siro, culla di un tabù che il Milan custodisce gelosamente: sono 27 anni che non crolla in casa di fronte ai biancocelesti. Il tecnico Vincenzo Montella lo sa e, mentre si gode ancora i tre punti di Marassi, ammonisce i suoi. Vietati cali di concentrazione come con l’Udinese: «L’ultima mezzora a Genova è stata una partita maschia, giocata con orgoglio: abbiamo avuto la forza per vincere nel momento topico. C’è fierezza per questo - sottolinea l’allenatore rossonero in conferenza stampa - e c’è la base per continuare». Magari già contro la squadra biancoceleste, guidata da Simone Inzaghi: «Con la Lazio sarà una verifica importante, una partita vera e difficile: ha qualcosa in più della Samp in termini di qualità. Se sento il derby? È sempre divertente incontrare i laziali».

La cura Montella comincia a fare effetto sul Milan, come il lavoro psicologico del tecnico sulla squadra. Le esclusioni eccellenti - quella di Bacca contro la Sampdoria - e i cambi di formazione, annunciati anche contro la Lazio, hanno un preciso scopo: «La competizione interna, sana e pulita, fa bene. Chi entra dalla panchina ha un ruolo molto importante e decisivo, per avere risposte serve competitività. Se punti sempre sugli stessi undici, gli altri li perdi».

I cambiamenti arrivano soprattutto a centrocampo, turno di riposo per Bonaventura e Montolivo: il classe 1998 Locatelli, infatti, è favorito su quest’ultimo. Suso e Kucka invece sono certi di una maglia da titolari, torna Bacca dal primo minuto. Ancora out Antonelli mentre De Sciglio ha recuperato.

Intanto Montella blinda Donnarumma dalle grinfie dell’agente Raiola: «Il suo rinnovo? Il Milan ha tutte le convinzioni del caso per proseguire con Gigi, quindi Raiola capirà che il contratto col club rossonero si farà a prescindere da lui».

Giorgia Baldinacci