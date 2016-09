Paralimpiadi L’Italia torna da Rio de Janeiro con 39 medaglie

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Si chiude con 39 medaglie la spedizione dell’Italia alla Paralimpiade di Rio 2016, ben undici in più rispetto alle 28 conquistate quattro anni fa a Londra 2012. Gli azzurri chiudono il medagliere al 9° posto, con 10 ori, 14 argenti e 15 bronzi. Gli ultimi tre podi sono arrivati nella notte tra sabato e domenica. Il più prestigioso è quello di Martina Caironi, la portabandiera dell’Italia, oro nei 100 metri T42 dopo l’argento nel salto in lungo. Nella stessa gara è arrivato anche il bronzo di Monica Contrafatto. L’ultima medaglia porta la firma di Arjola Trimi, argento nei 50 metri stile libero di nuoto: sono tredici i podi conquistati dall’Italnuoto, settore che ha raccolto più metalli in casa azzurra con gli ori di Federico Bocciardo e Federico Morlacchi.

Nella notte a Rio è andata in scena la cerimonia di chiusura, portabandiera dell’Italia è stata Beatrice Vio ( nella foto ), oro individuale e bronzo a squadre nel fioretto. Quanto a medaglie, il miglior contributo l’ha dato il ciclismo: 12 in totale e ben 5 d’oro. Una delle storie di sport più belle l’ha regalata Alex Zanardi, con la vittoria nella crono e nell’handbike a squadre poi l’argento nella gara in linea. L’ex pilota, a quasi 50 anni e alla sesta medaglia paralimpica, ha dimostrato ancora una volta di non voler mollare mai.

Gio. Bal.