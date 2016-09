Eurobasket e Virtus Roma scaldano i motori Murray non basta L’Argentina vola in finale di Davis

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Prosegue l'avvicinamen-

to delle due squadre capitoline all'avvio del campionato di serie A2 previsto per il 2 ottobre. L'Unicusano Virtus Roma ha giocato nel week end due amichevoli in trasferta contro Roseto. Ha vinto la prima 87-107 (Raffa 22, Brown 17) e perso la seconda 106-104 (Chessa 26, Baldasso 14) punita da un canestro di Smith sulla sirena. Due sconfitte di misura per la Roma Gas & Power Eurobasket, nel Secondo Torneo Città di Ferentino. 84-85 il primo stop, dopo un supplemen-

tare, sabato contro Latina e poi ieri 63-61 nella finalina per il terzo posto contro i padroni di casa della Fmc. Molto bene Deloach ed Easley, future colonne della squadra di Bonora.

Andy Murray a Glasgow completa la rimonta sull’Argentina ma non basta: Leonardo Mayer porta a casa il punto del 4-3, i sudamericani battono la Scozia e a novembre, in finale, affronterano la Croazia.

Redazione online