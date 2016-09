Inzaghi: Keita decisivo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



La Lazio di Inzaghi conquista il primo successo casalingo della stagione. I biancocelesti escono alla distanza ottenendo un successo meritato. «Ho visto un’ottima Lazio - afferma il tecnico Inzaghi in sala stampa - abbiamo preparato la partita nei migliore dei modi. Ho cambiato il modulo perché osservando le precedenti partite del Pescara mi sono reso conto che sia il Napoli, sia il Sassuolo avevano sofferto molto nella gestione della partita».

Una mossa azzeccata, che lo stesso allenatore del Pescara Massimo Oddo avrà modo di ammettere poco dopo. «Avremmo dovuto fare gol nel primo tempo - continua Inzaghi - ma Bizzarri in un modo o nell’altro si ritrovava sempre la palla tra le mani. Mi sarebbe dispiaciuto non fare risultato pieno, ma nel calcio non sai mai come possono girare certe partite; in ogni modo sono convinto che avremmo vinto anche se il Pescara avesse segnato il calcio di rigore: i miei giocatori avevano interpretato al meglio la partita mettendo in campo la giusta cattiveria». È stata la gara di Mikinkovic, tanto prezioso in mezzo al campo quanto risolutivo sotto porta, ma anche di altri interpreti che alla fine hanno fatto la loro parte. De Vrji si è confermato leader di una difesa che ha concesso all’avversario poco o nulla (rigore a parte), Parolo e Cataldi hanno preso in mano il centrocampo con personalità regalando alla squadra dinamismo e geometrie, Keita è stato provvidenziale, Anderson ha lavorato mettendosi al servizio della squadra. «È stato bravissimo - afferma Inzaghi elogiando il brasiliano - si è sacrificato molto, ha fatto l’assist per Milinkovic, ha interpretato al meglio il ruolo che gli avevo affidato. Keita ha cambiato la partita, il suo ingresso ha fatto la differenza, ma sono stati tutti bravi, mi ritengo soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi, non era facile contro una squadra ben allenata come il Pescara».

È stata una Lazio camaleontica che pur dovendo rinunciare a Biglia è stata in grado di ottenere l’intera posta in palio grazie alle nuove risorse messe in campo da Inzaghi. «Una squadra deve essere matura, e deve saper cambiare sistema di gioco - sottolinea l’allenatore biancoceleste - e un allenatore non deve essere testardo, e deve sapersi adeguare alle caratteristiche dei propri giocatori. In settimana avevo visto bene Djordjevic, non avrebbe meritato la panchina. Per questo, dopo aver fatto un’analisi generale, ho deciso di cambiare sistema di gioco mettendo in campo due punte». Inzaghi valuta la possibilità di confermare lo stesso modulo anche a san Siro dove martedì sera i biancocelesti cercheranno di sfatare un tabù che - in campionato - dura dal 3 settembre 1989: un’autorete di Maldini spianò la strada alla Lazio di Materazzi che - sotto assedio per novanta minuti, portò a casa un risultato preziosissimo contro il Milan stellare allenato da Arrigo Sacchi. Da allora, la squadra biancoceleste non ha più vinto. «Spero si possa tornare a vincere martedì - conclude Inzaghi - domani valuteremo le condizioni di Biglia, contro il Milan potrebbe esserci anche lui».

Simone Pieretti