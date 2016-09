Ciclista muore alle Paralimpiadi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Una storia tristissima. Bahman Golbarnezhad non ce l'ha fatta: Vittima di un incidente durante la road race C4-5 di ciclismo alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro, il 48enne corridore iraniano si è spento durante il trasporto in ospedale.

Golbarnezhad era caduto con la sua bici finendo fuori strada in una delle discese del percorso e riportando un grave trauma cranico. Secondo le prime ricostruzioni, l’iraniano ha messo la bici nella canalina di cemento che costeggia la strada e ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. Subito dopo l’incidente le ammiraglie che sono passate hanno visto l’iraniano alzare la testa. Successivamente la gara dei tandem è stata fatta partire in ritardo - pare (ma gli organizzatori non confermano) - per la mancanza dell'ambulanza sul percorso che stava trasportando Golbarnezhad all’ospedale privato Barra D'Or. L'atleta, 14° nella prova a cronometro di mercoledì, è stato soccorso sul posto prima di essere trasportato inutilmente verso l’ospedale.

Nella stessa gara tragica è arrivata un’altra medaglia per l’Italia. Andrea Tarlao ha chiuso terzo la Road race. Rocambolesco l'epilogo finale: adieci metri dall'arrivo Dementyev è primo, l'australiano Donohe, nel tentativo di passarlo, rovina addosso all'ucraino. Donohe si rialza e taglia il traguardo a piedi. Per i giudici non è vittoria. L'oro va all'olandese Abraham, l'argento al brasiliano Chaman e il bronzo al friulano.

Stesso risultato nell’atletica per Alvise De Vidi, terzo sulla distanza dei 400 metri di categoria T51. Per il veterano Alvise, classe 1966, si tratta della 15/a medaglia vinta a una Paralimpiade tra atletica e nuoto

Redazione online