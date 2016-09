sadsda Balgio Bacca rilancia il Milan

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Soltanto Bacca fa sorridere il Milan. Basta infatti il gol del colombiano, lasciato in panchina per 64 minuti, a regalare ai rossoneri la vittoria per 0-1 contro una bella Sampdoria, punita oltre i propri demeriti.

Succede tutto nel finale, con due gol annullati ai blucerchiati e un palo per parte, prima del sigillo decisivo del colombiano. La partita del Marassi regala due certezze. Il Milan è ancora lontano dalla quadratura del cerchio, ma nessuno può mettere Bacca in un angolo. Il tecnico Montella scompiglia le gerarchie e dà una chance a Lapadula all'esordio da titolare in rossonero. La voglia di riscattare la sconfitta con l'Udinese sembra non bastare, il Milan è lento e senza idee.

La Sampdoria invece è sempre più la favola bella di mister Giampaolo, orchestra gioco e ottimi spunti. La debacle contro la Roma pare soltanto un incidente di percorso a vedere come i blucerchiati dominano il primo tempo. Un'occasione a testa per Torreira e Quagliarella, ma il migliore è un ritrovato Muriel, inarrestabile in velocità e devastante nel dribbling: il colombiano ci prova dalla distanza e duetta con Barreto, fino a sfiorare il gol negato da Donnarumma. L'attaccante cresce in intensità nella ripresa, così come la Sampdoria, che meriterebbe il vantaggio e invece si dispera per due gol annullati dall'arbitro Irrati. Sulla rete di Barreto viziata dal fuorigioco resta qualche dubbio, pochi invece sul tocco di mano di Muriel che poco prima aveva fatto vibrare il palo con la sua conclusione. La chiave della vittoria del Milan però è tutta nel ripensamento di Montella, che boccia Lapadula - autore di un solo tiro - e manda in campo Bacca. L'attaccante dà la svolta alla partita e scaccia le critiche di inizio stagione. Prima il colombiano scuote il palo con un destro velenoso e sigla la prima occasione rossonera della gara.

Poi prende meglio le misure e all'85' elude Silvestre e beffa Viviano con un tiro chirurgico. Basta il suo gol e il Milan torna a vincere, la Sampdoria invece mastica amaro.

Giorgia Baldinacci