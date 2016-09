Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Ko casalingo per il Chelsea di Antonio Conte, battuto 2-1 dal Liverpool di Klopp nell’anticipo della quinta giornata. I Reds mettono le mani sul match nel primo tempo con le reti di Lovren e Henderson. Il Chelsea prova a rientrare con il gol di Diego Costa al 16’ della ripresa, ma poi non trova la rete del pari. In classifica Liverpool che raggiunge proprio il Chelsea a quota 10.

Redazione online