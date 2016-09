Sebastiani: Oddo alla Lazio tra qualche anno

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Tra le squadre più intriganti della serie A, il Pescara sbarcherà domani all’Olimpico per affrontare la Lazio. È il match tra Oddo e Inzaghi, entrambi classe 1976 con l’aquila nel cuore. Tanta qualità in campo e un calcio propositivo, il ìDelfino” non ha mai rinunciato a giocare, contro l’Inter ha perso immeritatamente. Dall’altra parte i biancocelesti hanno bisogno di vincere e convincere, il tecnico di Piacenza confermerà il 4-3-3 classico con Keita nel tridente con Anderson e Immobile (a centrocampo ballottaggio Milinkovic-Lulic). Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, presentato la partita.

«Fino adesso abbiamo incontrato squadre fortissime, domani purtroppo ne affronteremo un’altra. Ci sarà molto da soffrire, ma ormai siamo abituati a tutto. Sicuramente non rinunceremo mai alla nostra filosofia».

«Sono due allenatori giovani e preparati, senza dubbio tra i più bravi nel nostro campionato. Lazio e Pescara si affronteranno a viso aperto e non si chiuderanno, noi non modificheremo il nostro atteggiamento contro nessuno. Sicuramente sarà una giornata divertente».

«Lui è di Pescara, ha allenato la nostra Primavera, ho intravisto subito delle qualità importanti. Farà carriera, ne sono sicuro al 100%».

«Perché no, la Lazio è una grande società e Massimo è destinato ad allenare un club del genere. C’è da dire però che anche Inzaghi è bravo, presto si riprenderà. Ha ricevuto critiche esagerate e inspiegabili».

«Siamo molto amici, ma non abbiamo mai chiuso una trattativa di mercato. Lo considero comunque un grande uomo di calcio, la persona giusta al posto giusto».

«Magari, parliamo di un calciatore forte. Ha delle caratteristiche uniche e tra qualche settimana diventerà un titolare nel Milan, non ho dubbi».

Gianluca Cherubini