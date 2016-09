L’argento di Zanardi quindici anni dopo il dramma

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Il 15 settembre non è mai un giorno qualunque per Alex Zanardi. Il 15 settembre 2001, l'ex pilota italiano è rimasto vittima del terribile incidente sul circuito tedesco del Lausitzring durante il Mondiale Cart, che gli è costato le gambe e per poco anche la vita. Ieri, il 15 settembre di 15 anni dopo, Zanardi ha vinto la medaglia d'argento chiudendo al secondo posto la prova in linea di ciclismo H5, alle spalle del sudafricano Ernst Van Djk che l’ha battuto solo con una volata di pura potenza. Alex conquista così la seconda medaglia alla Paralimpiade di Rio 2016 dopo l'oro nella gara a cronometro e la quinta medaglia paralimpica della carriera. Il 49enne emiliano, in due edizioni dei Giochi, si è messo al collo tre ori e due argenti: «Perdere ci sta, ma bisogna accontentarsi. È pur sempre un argento paralimpico, cosa posso volere di più dalla vita?». Dopo la storica vittoria nella cronometro, anche Luca Mazzone conquista la medaglia d’argento nella corsa in linea individuale categoria H2 di ciclismo: «È un argento strepitoso, che mi sono guadagnato. Purtroppo non sono riuscito a staccare Groulx (medaglia d'oro ndr) ma sono contentissimo». Oggi i due azzurri sono impegnati nella gara a squadre insieme a Podestà, a caccia di un'altra medaglia nella staffetta.

È stata una giornata ricca di medaglie soprattutto per il ciclismo. Perché anche Francesca Porcellato fa il bis e conquista il secondo bronzo a Rio de Janeiro nella gara in linea H1-2-3-4, dopo quello vinto nella cronometro. Nella notte tra mercoledì e giovedì invece sono arrivate le medaglie d'argento di Simonelli nel tiro con l'arco compound e di Federico Morlacchi nei 100 metri rana mentre Efrem Morelli ha conquistato il bronzo nei 50 metri rana classe SB3.

Giorgia Baldinacci