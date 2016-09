Lacrime da Superman Un altro oro per Zanardi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Sport



Ci sono imprese che sono il coronamento di una vita. Ma Alex Zanardi di vite ne ha vissute e ne sta vivendo tantissime. Dalla carriera in Formula 1 al circuito Cart. Poi il terribile incidente in gara in cui perde entrambe le gambe - il cappellano della pista di Klettwitz gli aveva già dato l’estrema unzione - e la rinascita, con il ritorno alle corse e al successo. Poi l’ultima metaformosi, l’handbike, sulla quale il superman bolognese irrompe nello sport paralimpico. Titoli e record mondiali, vince le maratone più prestigiose, a Londra 2012 conquista due ori e un argento. E alla soglia dei 50 anni Zanardi entra nella leggenda con il trionfo alle Paralimpiadi di Rio nella cronometro H5 con il tempo di 26’36’’81. Un successo in rimonta, davanti all’australiano Stuart Tripp e all’americano Oscar Sanchez.

La gioia di Alex - che ha trovato anche il tempo di diventare uno stimato conduttore televisivo - è un monito per tutti a non dare mai nulla per scontato: «Dove prendo tutta questa forza? Ma non serve, puoi fare quello che vuoi. Tante persone credono di aver già dato tutto e ancora non hanno tirato fuori il loro potenziale. Sono tre anni che ci do dentro e sono contento di essere riuscito a costruire qualcosa di speciale». Un successo dedicato al saltatore Gianmarco Tamberi dopo il forfait ai Giochi di Rio: «Siccome sono ancora un ragazzino e voglio andare avanti, dedico quest’oro a lui che una medaglia l’avrebbe sicuramente vinta». Un successo in rimonta in cui «è servito tutto, anche la fortuna. Ho pensato che dovevo portare a termine il mio lavoro ed essere orgoglioso di me. È andata bene e ho portato a casa la medaglia più bella».

La giornata perfetta di Alex è anche quella dell’Italia dell’handbike. Senza rivali Vittorio Podestà tra gli H3, vince anche Luca Mazzone tra gli H2. Conquista il bronzo Francesca Porcellato (categorie H1-2-3 accorpate) mentre nel ciclismo sale sul podio Andrea Masini nella categoria C1.

Davide Di Santo