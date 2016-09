Anche Maradona in campo per la Partita della Pace

Ci sarà anche lui, il Pibe de Oro (o ex se preferite), il 12 ottobre sul prato dello stadio Olimpico di Roma. Dopotutto Diego Armando Maradona non poteva mancare. Non fosse altro per il suo essere argentino come Papa Francesco, "organizzatore" della Partita della Pace che si giocherà quella sera a partire dalle 21.15. E infatti è stato proprio il Pontefice a chiamarlo per chiedergli di scendere in campo. È lo stesso Maradona a raccontarlo in un video postato sulla sua pagina Facebook. Il campione, ripreso durante una sessione di allenamento in pantaloncini corti e maglietta (decisamente più magro rispetto a qualche anno fa), assicura che si sta "preparando al massimo" per la gara.

“Papa Francesco mi ha chiamato e io non mancherò - racconta -. L’incasso sarà devoluto in beneficenza alle popolazioni colpite dal terremoto in Italia. Mi rende felice fare qualcosa per gli italiani che mi hanno dato tanto. I napoletani mi amano, ma tutti gli altri mi rispettano perché ho sempre dato tutto me stesso quando giocavo. Mi sto preparando al massimo per il 12 ottobre”. La prevendita per i biglietti della partita comincerà il 20 settembre.

Redazione online