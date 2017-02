Tina Kunakey, ecco chi è la fidanzata di Cassel che ha incantato l'Ariston

Giovane e bella con i capelli ribelli: Tina Kunakey Di Vita è la modella che ha incantato l'Ariston nell'ultima serata del Festival di Sanremo 2017. La top model nata a Tolosa (ma di origini italiane da parte di madre e togolese dal lato paterno), è finita sotto i riflettori non solo per la sua carriera ma anche, e soprattutto, per la sua vita sentimentale: è lei la nuova fiamma dell'attore francese Vincent Cassel, ex marito di Monica Bellucci. Non a caso sul palco del Festival parla proprio della sua chiacchierata storia d'amore e fa notare come i trent'anni che la dividono da Cassel non siano un problema. Tant'è che la sua canzone preferita - dice la modella a Carlo Conti - è Non ho l'età di Gigliola Cinquetti