Al Festival eliminati Al Bano, Ron, D'Alessio e Ferreri. Proteste all'Ariston, Gigi si sfoga (con ironia)

In un colpo solo al Festival di Sanremo vanno a casa tre pezzi da novanta come Al Bano, Ron e Gigi D'Alessio e Giusy Ferreri. E' il verdetto della quarta serata della rassegna sanremese, risultato del televoto e delle giurie degli esperti e demoscopica. Restano quindi in 16 in lizza per la finale di stasera: Bianca Atzei, Alessio Bernabei, Michele Bravi, Chiara, Clementino, Lodovica Comello, Elodie, Francesco Gabbani, Fiorella Mannoia, Marco Masini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Samuel, Sergio Sylvestre, Paola Turci, Michele Zarrillo.

Gigi D'Alessio prende con filosofia e una buona dose di ironia l'eliminazione pubblicando su Facebook un video, in cui si distingue la compagna Anna Tatangelo, volgare ma liberatorio.

Disappunto del pubblico all'Ariston in particolare nel momento dell'eliminazione di Al Bano. Fischi e proteste si sono sollevate dalla platea.