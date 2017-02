Con le cover Sanremo fa nuovo record di ascolti

La terza serata del Festival di Sanremo, con i Big sul palco ad interpretare cover di brani che hanno fatto la storia della musica italiana, è stata vista da una media di 10.420.000 spettatori con il 49,7 % di share, ottenendo quasi due punti percentuali in più dell'anno scorso. L'anno scorso infatti la media d'ascolto della terza serata del secondo festival guidato da Conti aveva ottenuto 10.462.000 spettatori con il 47,88% di share. Nel 2015, sempre Carlo Conti, nel suo primo festival aveva registrato nella serata del venerdì una media di 10.586.000 spettatori con il 49,50% di share.

In termini di share, l'ascolto di ieri è il migliore per una terza serata del festival dal 2011, quando Gianni Morandi ottenne il 50,9%. In termini di ascolto le terze serate dei primi due festival di Conti, nel 2015 e 2016, avevano ottenuto una media leggermente più alta, rispettivamente 10.462.000 e 10.586.000.

Nella prima parte, la serata di ieri è stata seguita da 12.751.000 telespettatori con il 49,74% di share e nella seconda da 5.403.000 telespettatori con il 49,18.