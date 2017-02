Il Festival entra nel vivo: cover, eliminazioni e Mika superospite

Terza serata del Festival di Sanremo. Al termine il pubblico avrà sentito tutti i brani in gara. Mancano ancora quattro giovani che stasera si sfideranno per arrivare alla finale di domani. Tra Tommaso Pini, Valeria Farinacci, Maldestro e Lele solo due passeranno il turno e si sfideranno con Francesco Guasti e Leonardo Lamacchia.

Le eliminazioni

Intanto, stasera è il momento delle cover: i 16 campioni che sono passati indenni dalle prime due serate e che sono già in finale porteranno dei brani di altri cantanti sul palco dell'Ariston. I sei risultati ultimi martedì e mercoledì, invece, non eseguiranno la cover si sfideranno fra loro per guadagnare la finale: due fra Ron, Giusy Ferreri, Raige e Giulia Luzi, Nesli e Alice Paba, Bianca Atzei e Clementino lasceranno questa sera definitivamente la gara.

Le cover

Per quanto riguarda le cover in gara, visto che una verrà premiata, sono: Al Bano 'Pregherò', Alessio Bernabei 'Un giorno credi', Chiara 'Diamante', Elodie 'Quando finisce un amore', Ermal Meta 'Amara terra mia', Fabrizio Moro 'La leva calcistica della classe '68', Fiorella Mannoia 'Sempre e per sempre', Francesco Gabbani 'Susanna', Gigi D'Alessio 'L'immensità', Lodovica Comello 'Le mille bolle blu', Marco Masini 'Signor tenente', Michele Bravi 'La stagione dell'amore', Michele Zarrillo 'Se tu non torni', Paola Turci 'Un'emozione da poco', Samuel 'Ho difeso il mio amore', Sergio Sylvestre 'Vorrei la pelle nera'.

Da Mika alle "figlie di"

Fra gli ospiti, il più atteso è Mika. Ma sul palco ci sarà anche la cantautrice italo-americana LP. Per la parte comica, poi, oltre alla copertina di Maurizio Crozza, anche Luca e Paolo. Ad aprire la serata sarà il coro dell'Antoniano con un medley di successi dello Zecchino d'oro. Ma ci saranno pure l'Orquesta de Instrumentos Reciclados dal Paraguay e le modelle, 'figlie di', Anouchka Delon e Annabelle Belmondo. Per Tutti cantano Sanremo ci sarà Maria Pollacci, l'ostetrica 92enne che ha fatto nascere 7.642 bambini.