Festival di Sanremo 2017, Caterina Balivo contro Diletta Leotta: con quello spacco non puoi parlare di cyberbullismo

La giornalista sportiva di Sky di Diletta Leotta è stata tra le protagoniste della prima serata del Festival di Sanremo. La bionda conduttrice, con un top rosso e una gonna con spacco vertiginoso, ha parlato di cyber bullismo ricordando il furto subito da parte di alcuni hacker di foto e video privati dal suo profilo iCloud, materiale che poi è stato diffuso in rete. Non sono mancate le polemiche sui social network per un abbigliamento reputato non consono al tema trattato. "Non puoi parlare della violazione della privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna", ha scritto su Twitter la presentatrice tv Caterina Balivo.

