Sanremo, De Filippi frastornata: "Mi sento un po' Belen"

"Carlo Conti mi ha aiutato, è stato generoso e lo ringrazio, sono frastornata. Mi fotografano come se fossi Belen. È questo l'effetto Sanremo". Maria De Filippi e Carlo Conti raccontano il loro Festival, pronti ad affrontare da domani in co-conduzione.

Conti: "Maria? È speciale"

"Maria è una donna che sapevo essere speciale - con queste parole Conti introduce la attesissima De Filippi in sala stampa - ma adesso che ci ho lavorato ho capito anche perché". Di altri perché parla Maria De Filippi: "Ho capito - dice la mattatrice di Uomini e donne - che è vero quel che diceva sempre Pippo Baudo, cioè che Sanremo è Sanremo ed è diverso da tutto il resto".

Maria: "Sono frastornata, mi sento come Belen"

La De Filippi emozionata racconta i suoi pre-aneddoti del Festival: "Sono frastornata, appena arrivata qui a sanremo mi sono sentita come Belen, nonostante il fisico sia diverso, perché c'erano dei fotografi che mi scattavano foto ogni volta che salivo e scendevo dalla macchina. Mi sono posta il problema che da tre giorni avevo gli stessi jeans e le stesse scarpe, ma andava bene così, tutto bellissimo. Il mio bassotto Ugo, poi, che ho portato con me, si chiede cosa abbia di strano, perché lo fotografano ogni volta che fa pipì mentre la bassottina Filippa, che si sente molto Belen, è impazzita di gioia perché tutti la guardano mentre rincorre i gatti". Ancora aneddoti: "Ho insegnato a Carlo a parlare con la caramella in bocca. Ma ancora non ci riesce, così glielo mostro .. e lui non ci crede", scherza Maria. Infine la De Filippi spiega un altro dei suoi perché di sanremo, sollecitata dai cronisti. "La musica, ha detto Ravel, deve prima emozionare e poi arrivare all'intelletto. - ha sottolineato - È con questo spirito che ho deciso di accettare: le canzoni scelte da Carlo mi hanno emozionato. sanremo è il tempio della musica, noi nasciamo con la musica, la musica è vita. La mia canzone sanremese del cuore? Una che venne scartata, Il ragazzo della via Gluck di Celentano". Perché sono venuta al Festival di Sanremo? "Perché quando te lo chiedono e fai il mio mestiere non hai un motivo per dire no. Non dico che è un dovere quando fai questo mestiere ... Ma alla domanda Perché?, la risposta è stata Perché no?", risponde la co-conduttrice della 67ma edizione del Festival.

La polemica cachet

E sul dibattuto tema dei cachet la De Filippi precisa: "Io non ho mai preso un compenso in Rai quando sono stata invitata in qualche programma, l'ho fatto per una scelta ben precisa. Vale lo stesso per quando sono stata ospite in trasmissioni Mediaset. Ritengo la mia partecipazione al Festival non propriamente da ospite, però penso che quando faccio un mio programma ci lavoro dalla A alla Z e lo ritengo un lavoro vero. In questo caso il lavoro è di Carlo, la mia presenza a Sanremo è come quella in altri programmi in cui vado ospite".

La Giuria degli esperti

Conti ha poi annunciato la composizione della Giuria degli esperti: Linus, Andrea Morricone, Rita Pavone, Paolo Genovese, Violante Placido, Greta Menchi, Giorgia Surina e presidente Giorgio Moroder. Sguardo al sanremo che sta per andare in scena, ma anche fierezza per le scorse edizioni per Conti: "Le due cose di cui vado più orgoglioso in questi tre anni di Festival di sanremo sono l'aver riportato i Giovani in testa alle serate ed averli valorizzati e l'aver rimesso il Dopofestival", ha detto il conduttore al suo terzo Festival all'Ariston.