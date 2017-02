Sanremo 2017, la gara è anche social: la rete incorona Lodovica Comello

Conto alla rovescia per il Festival di Sanremo, ma la gara canora è già iniziata sui social network a colpi di follower. Reputation Manager, istituto italiano nell'analisi e misurazione della reputazione online dei brand e delle figure di rilievo pubblico, ha monitorato le pagine Facebook e gli account Twitter e Instagram ufficiali dei conduttori e dei cantanti che parteciperanno a Sanremo 2017 per scoprire chi sono i più popolari sui social network.

Top 5 social campioni

La classifica social dei Campioni che si esibiranno sul palco dell'Ariston (realizzata sommando il numero fan e follower su Facebook, Twitter e Instagram) ha già un vincitore: è Lodovica Comello che, con oltre 6 milioni di seguaci. La giovane artista friulana è nota al grande pubblico per le sue doti come cantante e attrice della serie tv "Violetta" e come presentatrice per "Italia's got talent".

Al secondo posto troviamo il rapper Clementino, con 1.967.680 tra fan e follower. Medaglia di bronzo per Gigi D'Alessio che con 1.726.572 seguaci guadagna il terzo gradino. In quarta posizione con 1.562.812 tra fan e follower troviamo Fiorella Mannoia, che partecipa alla competizione per la quinta volta, seguita da Michele Bravi, già vincitore di "X Factor" nella settima edizione del 2013, con 1.250.650 follower/fan.

Top 3 social nuove proposte

La classifica social delle nuove proposte vede sul gradino più alto del podio Lele (cantante della scuderia di "Amici" di Maria De Filippi) con un totale di 582.576 tra fan e follower, seguito da Tommaso Pini e Marianna Mirage.

Conduttori e account ufficiali

Come nella scorsa edizione, anche quest'anno, Carlo Conti si conferma alla conduzione del Festival. L'artista fiorentino, che durante la scorsa edizione sanremese non aveva ancora account social ufficiali, quest'anno invece, attraverso i suoi profili, parla a 63.234 tra fan e follower. Tra le presentazioni ufficiali, le solite polemiche che caratterizzano da sempre il Festival, il conduttore Rai ha ricevuto, nell'ultimo mese, oltre 10.700 mention sui social network (Facebook, Twitter e Instagram). Ma la regina delle discussioni legate a Sanremo sui social è Maria De Filippi che, pur non possedendo nessun account social ufficiale, è stata citata oltre 25.000 volte. Per entrambi i conduttori i momenti di maggior popolarità sui social (in relazione al Festival) sono stati legati: prima all'indiscrezione sulla partecipazione di Maria De Filippi, poi alla presentazione ufficiale della coppia alla stampa, avvenuta l'11 gennaio (oltre 12 mila mention).

Anche quest'anno ci sarà l'appuntamento con il "Dopofestival", condotto da Nicola Savino, che parla attraverso i suoi canali ufficiali a quasi due milioni di persone, e la Gialappa's Band che non ha un profilo Instagram, ma tra Facebook e Twitter conta 731.008 follower/fan. Gli account social ufficiali del Festival contano invece 600.000 seguaci.