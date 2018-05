Per il quattordicesimo anno, i ragazzi del Centro San Raffaele Viterbo, in sella ai loro biondissimi haflinger, hanno archiviato l’edizione numero 86 di Piazza di Siena con il Carosello di Villa Buon Respiro. «A cavallo siamo tutti uguali»: questo è il motto del centro accreditato con il servizio sanitario nazionale e specializzato in riabilitazione fisica, psichica e sensoriale per il recupero funzionale e sociale di soggetti di ogni fascia d’età, a partire da quella evolutiva. L’esibizione, effettuata dai ragazzi normodotati e non, è stata accompagnati da quattro brani musicali tratti dal repertorio della 18enne Aissa Maryan Sufian. La giovane cantante malesiana che studia con la londinese Sonia Jones, coach vocalist tra gli altri anche di Rita Ora e Lady Gaga, dopo essere rimasta ammaliata dalla realtà del centro di riabilitazione, ha infatti voluto musicarne la coreografia. Anche quest’anno, il Carosello Villa Buon Respiro, con il loro messaggio di solidarietà, ha conquistato il cuore di tutti, presentandosi come esempio concreto dei progressi che, in alcuni casi di disabilità, il contatto con il cavallo può garantire.