A piazza di Siena vincono chef stellati, jazz e cocktail

Dopo la grande apertura del 24 maggio con cena stellata, musica e dressage, l'Hotel Butterfly a piazza di Siena continua fino a domenica prossima ad ospitare il pubblico, che tra una ricca colazione, un cocktail e una cena potrà assistere all'esibizione di cavalieri e cavalli nella stupenda cornice di una delle location più belle e suggestive del mondo. Se la sera dell'inaugurazione ha visto curare nei minimi particolari i grandi piatti degli chef stellati e assistere alla performance jazz di Valter Paola Quartet, venerdì sera, ad ingresso libero, sarà la volta di Matteo Scaioli e la sua Maquina parlante (grammofoni che suonano a 78 giri) e a seguire ci saranno le selezioni musicali di AMELIÉ She Made e MARY GEHNYEI Rny, sui cui ritmi verranno realizzati i drink di Emanuele Broccatelli che presenta cocktail espressamente creati per Hotel Butterfly a Piazza di Siena che portano i nomi di cavalli, grandi campioni che hanno vinto le ultime edizioni del concorso ippico rinomato a livello mondiale: Queen of Diamonds, Red Fox, Cantinero, Flambeau, Big star.

La cena proporrà invece piatti della tradizione italiana con un tocco di evocazioni mediterranee. Sabato 26 l'apertura sarà invece alle 10 con una ricca colazione all'aperto, per poi proseguire con il pranzo veloce e alle 19 l'aperitivo con l'inizio dell'intrattenimento musicale sulle selezioni di Silvie Loto (GoaUltrabeat) e Fabrizio Sala (Nozoo). Infine, domenica. Si inizia sempre alle 10 con la colazione mentre alle 22 parte la musica: selezioni di Marco G. & Mr. Kite (Touch The Wood), Beat Soup (Fresh Beatz), Prest (Touch The Wood) e poi Nozoo, Goa Ultrabeat, Rebel Rebel, RNY.