Ballottaggi, il centrodestra sfonda a Genova, Verona, L'Aquila e Rieti

Gli exit poll e le prime proiezioni sui voti reali indicano il centrodestra in vantaggio ai ballottaggi delle Comunali. Se i risultati saranno confermati, per il centrosinistra sarebbe una vera e propria batosta. Un serio problema per il segretario del Pd, Matteo Renzi, che nei giorni precedenti al voto ha preferito non esporsi in prima persona, forse subodorando una débacle. Si è votato in 111 Comuni, ma le città più significative sono i 22 capoluoghi di provincia.

Il risultato più atteso è senza dubbio quello di Genova. L'alleanza Lega-Fdi-Forza Italia è in vantaggio nel capoluogo ligure, storica roccaforte rossa. Marco Bucci è al 53 %. Gianni Crivello, sostenuto dal Pd e da liste di sinistra, insegue con il 47.

A Rieti, Antonio Cicchetti del centrodestra travolgente: 77% secondo le prime proiezioni. Dovrebbe diventare sindaco ai danni di Simone Petrangeli, centrosinistra, 33%.

A Padova è avanti Massimo Bitonci del centrodestra (55%), in vantaggio su Sergio Giordani del centrosinistra (45%).

Più combattuta la sfida a Verona, dove Federico Sboarina (centrodestra) è avanti con il 55%. Staccata Patrizia Bisinella (45%), compagna del sindaco uscente Flavio Tosi, con la sua lista Fare!

Sinistra sconfitta anche a Parma. Il sindaco uscente Federico Pizzarotti, con la sua lista civica Effetto Parma, è al 58%. Paolo Scarpa, del centrosinistra, è al 42%.

A L'Aquila Pierluigi Biondi (centrodestra) è avanti con il 52%. Centrosinistra a 48% con Americo Di Benedetto.

In Puglia, la sfida più importante è quella di Taranto. Nelle prime proiezioni avanti Rinaldo Melucci (centrosinistra) col 50,5%, Stefania Baldassarri (centrodestra) al 49,5%.

Ecco gli altri Comuni capoluogo di provincia dove si vota.

Asti: Maurizio Rasero (centrodestra) contro Massimo Cerruti (M5S)

Alessandria: Maria Rita Rossa (centrosinistra) contro Gianfranco Cuttica(centrodestra)

Como: Mario Landriscina 8centrosinistra) contro Maurizio Traglio (centrodestra)

Monza: Roberto Scanagatti (centrosinistra) contro Dario Allevi (centrodestra)

Lodi: Carlo Gendarini (centrosinistra) contro Sara Casanova (centrodestra)

Piacenza: Patrizia Barbieri (centrodestra) contro Paolo Rizzi (centrosinistra)

Belluno: Jacopo Massaro (civica) contro Paolo Gamba (civica)

Gorizia: Rodolfo Ziberna (centrodestra) contro Roberto Collini(centrosinistra)

La Spezia: Pierluigi Peracchini (centrodestra) contro Paolo MAnfredini (centrosinistra)

Pistoia: Samuele Bertinelli (centrosinistra) contro Alessandro Tomasi (centrodestra)

Lucca: Alessandro Tambellini (centrosinistra) contro Remo Santini (centrodestra)

Catanzaro: Sergio Abramo (centrodestra) 65% contro Enzo Ciconte (centrosinistra) 35%.

Lecce: Mauro Gilberti (centrodestra) contro Carlo M. Salvemini (centrosinistra)

Oristano: Andrea Lutzu (centodestra) contro Maria Obinu (centrosinistra)

Trapani: un solo candidato, Pietro Savona (centrosinistra), dopo la decadenza del sindaco uscente Girolamo Fazio.

Carrara: Francesco De Pasquale (M5S) 64,2% contro Andrea Zanetti (centrosinistra) 35,8%