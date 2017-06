Unito e vincente. Riecco il centrodestra

Non c’è MoVimento 5 Stelle che tenga. Quando il centrodestra si presenta unito, con un candidato credibile e con un programma concreto rappresenta la vera alternativa al Partito democratico. Anzi, di più: vince. Se in provincia di Roma quasi ovunque la coalizione si presenta balcanizzata in una pluralità di proposte, alcune di bandiera altre più squisitamente civiche, a Rieti e Frosinone due personaggi, Antonio Cicchetti e Nicola Ottaviani, sono riusciti a riunire la coalizione - da FI a FdI passando per Direzione Italia e Cuoritaliani - attorno alla propria figura e a un programma coerente. E i sondaggi sembrano premiarli. Cicchetti a Rieti, ad esempio, secondo l’ultima rilevazione sarebbe accreditato del 49% dei consensi al primo turno. Staccatissimo il sindaco uscente del Pd Simone Petrangeli, così come non sembra impensierire più di tanto il M5S. Il ballottaggio potrebbe così essere solo una formalità per cicchetti, sindaco di Rieti fino al 2002, poi consigliere regionale. «Ad Antonio non si poteva dire di no, impossibile non trovare l’unità su un nome come il sui», spiegano un po’ tutti i segretari regionali dei partiti di centrodestra che, al di là dell’appartenenza politica (un ex Msi ora in Forza Italia) di Cicchetti apprezzano la serietà e la capacità amministrativa.

Di estrazione completamente diversa è Nicola Ottaviani, sindaco uscente di FI a Frosinone. Moderato, viene considerato uno dei settanta amministratori locali su cui Silvio Berlusconi punta per il rilancio di Forza Italia. Secondo gli addetti ai lavori, non sarebbe in discussione la rielezione di Ottaviani, ma soltanto la modalità attraverso la quale si verificherà. Secondo alcuni, infatti, il sindaco potrebbe ottenere un secondo mandato anche al primo turno, senza bisogno del ballottaggio.