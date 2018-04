Ecco il robot che monta una sedia Ikea in 8 minuti

Un robot in grado di montare una sedia Ikea in quasi 9 minuti grazie ai bracci meccanici e a una telecamera 3D. I risultati dell'esperimento è stato pubblicato sulla rivista Science Robotics dal gruppo della Nanyang Technological University (Ntu) di Singapore. "Per un robot montare una sedia non viene naturale come all'uomo - ha spiegato nel corso della presentazione del progetto, Pham Quang Cuong, appartenente al team di scienziati che ha realizzato i bracci meccanici - Il macchinario deve prima di tutto identificare dove sono le componenti della sedia, valutare la forza richiesta per afferrarle e assicurarsi che i bracci si muovano in maniera sincrona". Per far questo il robot è stato aiutato da una telecamera 3D, che gli ha permesso di individuare in 3 secondi la disposizione dei componenti, e dagli algoritmi per l'intelligenza artificiale basati su tre software non protetti da copyright. Un "lavoro" durato 11 minuti e 21 secondi seguito dal montaggio vero e proprio, durato a sua volta 8 minuti e 55 secondi. "Il prossimo obiettivo - ha spiegato ancora Pham - sarà dotare la macchina di un'intelligenza artificiale in grado di imparare le fasi di assemblaggio attraverso la dimostrazione umana, leggendo il manuale di istruzioni o addirittura "prendendo spunto" da una fotografia del prodotto assemblato".