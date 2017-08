Tutti col naso all'insù, c'è l'eclissi di Luna

Dopo il tramonto anche dall'Italia si potrà assistere all'ultima eclissi parziale di Luna del 2017. Quando il satellite naturale della Terra spunterà all'orizzonte, il nostro pianeta ne oscurerà solo una piccola parte. L'inizio è previsto alle 19.23 mentre il momento di massima copertura del nostro satellite naturale (diventa più scuro in basso a destra, tra il 4 e il 6 del disco di un orologio) sarà alle 20.20. Il fenomeno si concluderà alle 21.18. In pratica sopra la latitudine di Roma si potrà vedere solo nella parte finale. La Luna sarà comunque molto bassa e per osservare l’eclissi occorrerà trovarsi in un posto dove l’orizzonte non è ostruito da monti, case o copertura boscosa. In Italia si vedrà meglio al Sud, in particolare in Sicilia orientale, Calabria e Salento. L’eclissi si vedrà molto bene in Asia e in Africa orientale. Invisibile invece in America, dove sarà ancora giorno.