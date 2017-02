La Nasa scopre sette pianeti simili alla Terra dove si può vivere

Sette pianeti su cui è teoricamente possibile la vita. È la scoperta di un team internazionale di scienziati annunciata dalla Nasa. Il sistema, a quasi 40 anni luce dalla Terra, è fatto di pianeti che, per la loro temperatura, possono ospitare sulla loro superficie acqua liquida e potrebbero quindi essere compatibili con la vita.

Around a nearby, cold, small star we found 7 rocky Earth-size planets, all of which could have liquid water - key to life as we know it. pic.twitter.com/C2JWjDfBdK