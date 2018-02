Il Festival di Sanremo continua a macinare record: la quarta serata di ieri sera è stata vista da 10 milioni 108mila spettatori, con il 51,1% di share. Si tratta, come già accaduto ieri, della quarta serata più vista dal 1999, quando c'era Fabio Fazio alla conduzione.

La quarta serata è stata una serata tra rock ed emozioni. Rock Heidi - un omaggio alla svizzera Michelle - cantata da Baglioni, Favino e Hunziker per dare il via al Festival. È stato rock Pelù che ha reinterpretato con il direttore-conduttore "Il tempo di morire" ed ha detto: "In questa canzone si parla di un ragazzo lasciato, ma che non sfregia la ex fidanzata". È stata rock Gianna Nannini che ha emozionato l'Ariston con "Amore bello" in uno dei duetti baglioniani meglio riusciti di questi giorni. Ed ha emozionato pure Simone Cristicchi che sul palco con Ermal Meta e Fabrizio Moro ha letto "Non avrete il mio odio" il messaggio postato su Facebook da Antoine Leires, che perse la moglie nel Bataclan e che con la sua chiusa "Non ci avete fatto niente" ha dato spunto alla canzone. Nel corso della quarta serata è arrivato anche il primo podio della 68esima edizione, quello dei giovani: ha vinto Ultimo, seguito da Mirkoeilcane e Mudimbi. Il premiato si commuove, dedica il premio al fratello e via veloce, senza nemmeno cantare di nuovo.