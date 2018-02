Favoriti? “L’importante è arrivare al primo posto nelle cuore delle persone". Fabrizio Moro, a poche ore dalla fine della 68esima edizione del Festival di Sanremo, stempera l’emozione di un vortice di successi che stanno ruotando al brano “Non mi avete fatto niente” insieme a Ermal Meta. “Sono un po’ strampalato – confessa al nostro giornale - ma felice”. Ermal Meta e Fabrizio Moro vincono anche nelle radio e sono i favoriti per la SNAI che ne conferma la vittoria che è quotata a 2.40. Al secondo posto, invece, si piazza Lo Stato sociale che con il brano "Una vita in vacanza" è quotato a 3 mentre in terza posizione troviamo Ron che con il brano "Almeno pensami", scritto da Lucio Dalla potrebbe salire sul podio finale: al momento, infatti, è quotato a 4.50. Tra i singoli in classifica dei brani più venduti in questo momento su Itunes al primo posto si piazzano proprio i ragazzi de Lo stato sociale che ormai da giorni sono al primo posto con il loro brano sanremese. Secondo posto, invece, per la coppia Ermal Meta - Fabrizio Moro, seguiti da Annalisa e i The Kolors. Disfatta per Noemi che al momento si piazza solo al dodicesimo posto con il brano "Non smettere mai di cercarmi".