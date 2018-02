Sanremo, ovazione per Laura Pausini: duetta con Baglioni e va fuori a cantare con i fan

Gran finale per il Festival di Sanremo 2018. Laura Pausini, dopo il forfait di martedì sera a causa dell'influenza, arriva sul palco dell'Ariston e presenta in anteprima mondiale il suo nuovo singolo "Non è detto". Poi, a sorpresa, Fiorello si collega al telefono con il teatro per salutare Baglioni e la Pausini e con loro scherza anche sul Baglioni bis, dicendo che con il successo di questo Festival per l'anno prossimo, se non ci fosse il direttore artistico, la Rai "pare abbia già contattato il Papa e Melania Trump". Poi, salutato Fiorello, con Baglioni canta "Avrai" e il duetto emoziona l'Ariston. Ma non finisce qui: come mai accaduto prima esce dal teatro sulle note di “Come se non fosse stato amore" e fa cantare il pubblico in strada. Corso Matteotti è in delirio.

Tanta roba anche per quest’ultima serata. Il Festival ha avuto la benedizione di Andriano Celentano che ha mandato un messaggio al direttore artistico . “I cantanti - scrive Celentano - possono ritornare a non essere più i valletti dei grandi ospiti". Complimenti anche da Gianni Morandi, fra gli ospiti della prima serata del Festival: "Il capitano Claudio ha costruito un bellissimo show con la musica al centro, ottime canzoni e interpreti, conduttori splendidi". E alla domanda su un Sanremo bis e su un eventuale corteggiamento il cantautore replica "No, e un po' mi dispiace. Un po' di corte fa piacere anche agli uomini, non solo alle donne".

Ci sarà una prima fase con i voti di televoto (50%), dei giornalisti (30%), della giuria di qualità (20%) composta da Andrea Scanzi, Rocco Papaleo Giovanni Allevi, Serena Autieri, Milly Carlucci, Gabriele Muccino, Mirca Rosciani, e presieduta da Pino Donaggio. Finite le esibizioni, le votazioni termineranno. Al termine sarà stilata la classifica dettagliata dal quarto al ventesimo posto, mentre i primi tre se la giocheranno in una seconda manche, sempre con le stesse giurie. Al contrario di quanto avveniva negli anni scorsi, i voti già accumulati non saranno annullati, ma si cumuleranno con quelli dell'ultima fase.