Sanremo, ascolti record con Baglioni: mai così dal 1999

Mai così dal 1999, epoca Fabio Fazio, per una terza serata del festival di Sanremo. Ieri sera sono stati 10 milioni 850mila gli spettatori, con uno share del 50,6%. Ancora un grande ascolto per l'edizione 2018 che nella terza serata cresce di circa due punti di share rispetto all'edizione 2017. La prima parte - dalle 21.20 alle 23.55 - ha registrato 12 milioni 657 mila telespettatori, con uno share del 51.1. La seconda parte - dalle 24.00 all'1.02 - è stata seguita da 6 milioni 142 mila spettatori, con il 54.43 per cento di share.