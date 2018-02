Per fortuna ci sono i duetti a far dimenticare l’inizio di questa penultima serata del Festival di Sanremo nel segno di un Baglioni Rock, con tanto di giacche di pella nera seguito a ruota da Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker che intonano la sigla del cartone animato Heidi. Inguardabili.

Il trio ha poi presentato la giuria, presieduta da Pino Donaggio, dando il via alla gara delle Nuove Proposte. Il vincitore dei giovani, il duetto dei big e poi Gianna Nannini, Piero Pelù, Federica Sciarelli. E' questo il menù della quarta serata del Festival di Sanremo. A iniziare sono gli otto giovani in gara: il primo a esibirsi è stato Leonardo Monteiro, poi Mirkoeilcane, Alice Caioli, Ultimo, Giulia Casieri, Mudimbi, Eva e Lorenzo Baglioni.

Attesissimi i duetti dei big, che portano sul palco cantanti e attori. Renzo Rubino e Serena Rossi con Custodire aprono le danze. La presenza della Rossi, griffata Laura Biagiotti, impreziosisce il brano. Una scarica di adrenalina rock con Le Vibrazioni e Skin in Così Sbagliato.

Noemi porta l’amica Paola Turci in Non smettere mai di cercarmi. Tue timbri vocali importanti che non trovano la congiunzione giusta. Peccato occasione persa. Mario Biondi, Ana Carolina e Daniel Jobim con Rivederti ci saranno. Sono i più bravi. Non vinceranno. Ma Chapeau. Ana Carolina ha venuto milioni di copie con La versione brasiliana della” La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani. Daniel Jobim è il nipote del grande Jobim. Tanto per dire.

Gli ospiti - Prima ospite della quarta serata del Festival di Sanremo, Gianna Nannini. La cantautrice toscana, in tailleur pantaloni bianco con sneakers rosse, ha cantato la sua Fenomenale. "Grazie che sei il futuro della musica italiana", scherza la Nannini con Claudio Baglioni a fine esibizione. Poi i due ricordano insieme gli amici scomparsi, Pepi Morgia e David Zard. Poi cantano insieme "Amore bello" e finiscono ballando abbracciati e commossi, tra la standing ovation dell'Ariston.

Tutti i duetti - La scaletta prevede Renzo Rubino e Serena Rossi, Le vibrazioni con Skin, Noemi con Paola Turci, Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim, Annalisa con Michele Bravi, Lo Stato sociale con Paolo Rossi e piccolo coro dell'Antoniano, Max Gazzè con Rita Marcotulli e Roberto Gatto, The Kolors con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti, Ornella Vanoni-Bungaro-Pacifico con Alessandro Preziosi, Diodato e Roy Paci con Ghemon, Facchinetti-Fogli con Giusy Ferreri, Enzo Avitabile-Peppe Servillo con Daby Tourè e Avion Travel, Ermal Meta-Fabrizio Moro con Simone Cristicchi, Giovanni Caccamo con Arisa, Ron con Alice, Red Canzian con Marco Masini, Decibel con Midge Ure, Luca Barbarossa con Anna Foglietta, Nina Zilli con Sergio Cammariere, Elio e le storie tese con i Neri per Caso.

La classifica sarà stilata dalla giuria degli esperti. Stasera verrà consegnato anche il premio della città di Sanremo alla carriera assegnato a Milva.