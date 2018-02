A Sanremo è la serata dei duetti

Le Nuove proposte alla conquista del podio. Riascolteremo, questa sera, tutti gli otto giovani in gara: Mudimbi con "Il mago", Eva con "Cosa ti salverà", Mirkoeilcane con "Stiamo tutti bene", Lorenzo Baglioni con Il congiuntivo, Giulia Casieri con "Come stai", Ultimo con "Il ballo delle incertezze", Leonardo Monteiro con "Bianca", Alice Caioli con "Specchi rotti".

La quarta serata sarà anche quella dei duetti. Questa sera i venti Campioni in gara riproporranno le loro canzoni rivisitate con l'aiuto di un ospite. Lo Stato sociale con "Una vita in vacanza" ha scelto il Piccolo coro dell'Antoniano e Paolo Rossi, Luca Barbarossa si farà accompagnare dall'attrice Anna Foglietta per "Passame er sale". Con Mario Biondi con "Rivederti" ci saranno Ana Carolina e Daniel Jobim. Max Gazzè con "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno" insieme a Rita Marcotulli e Roberto Gatto. Nina Zilli con "Senza appartenere" duetterà con Sergio Cammariere. Noemi con Paola Turci per "Non smettere mai di cercarmi", l'attore Alessandro Preziosi accompagnerà Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico per "Imparare ad amarsi" mentre Giusy Ferreri canta "Il segreto" del tempo con Riccardo Fogli e Roby Facchinetti. Marco Masini torna come di ospite Red Canzian per "Ognuno ha il suo racconto". L'attrice e showgirl Serena Rossi affianca Renzo Rubino in Custodire. Il duetto pià atteso è quello con Alice e Ron in "Almeno pensami". SarannoTullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti ad accompagnare i The Kolors "in Frida - mai mai mai".