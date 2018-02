Il Festival di Sanremo parte in sordina. Dopo il ciclone Fiorello sarebbe stato difficile per “il Dittatore Baglioni” trovare un one man show capace di far volare gli ascolti. Baglioni, complice la bella Michelle Hunziker, ripiega su canzonette disneyane

sperando di carpire l'audience dei più piccoli. La sospensione di Ermal Meta e Fabrizio Moro in attesa di accertamenti dopo che alcuni versi della loro canzone sono risultati identici a quelli di un brano già presentato a Sanremo Giovani nel 2016 non

fa bene alla kermesse. "L'esibizione è rimandata a domani - spiega al pubblico Michelle Hunziker - noi siamo corretti e dobbiamo fare così". “Massima solidarietà” è il coro di tutti i colleghi.

La serata lancia i primi quattro giovani delle “Nuove Proposte”: Lorenzo Baglioni, Alice Caioli, Giulia Casieri e Mirkoeilcane. Il primo verdetto della sola giuria popolare (che vale per il 30% ndr),Alice Caioli. Secondo Lorenzo Baglioni, terza Giulia Casieri. Chiude Mirkoeilcane. “Devo ringraziare una persona che in questi giorni mi è stata molto vicina, non solo fisicamente ma anche umanamente, una grande artista, voglio stringerla in un grande abbraccio", dice Favino, mentre Michelle Hunziker sorride pensando che i complimenti siano per lei. Ma gli apprezzamenti vanno alla violinista, che Favino chiama prima Silvia, poi

Francesca, stampandole un bacio sulla guancia. E poi conclude: "Ti devo un frego" che in foggiano vuol dire “ti devo moltissimo”.

Tornano questa sera i dieci dei venti Campioni che si sono già esibiti ieri. Le Vibrazioni, Nina Zilli sono i primi in

scaletta. Le loro esibizioni confermano le votazioni di ieri. I primi super ospiti sono Il Volo con Baglioni rendono omaggio a Sergio Endrigo in “Canzone per te”. Meglio l’originale.

Diodato Roy Paci sono i più applauditi della sala stampa Lucio Dalla. Ma la vera star della serata è “Sua Pippita” Pippo Baudo, all’Ariston per festeggiare le sue tredici edizioni. Padrone del palco legge una lettera al Festival. “Caro Sanremo, sei stato tanto buono con me", continua Pippo. Ho ballato con Madonna, ho baciato Sharon Stone, poi Luciana Littizzetto. Ricordo il bis di Whitney Houston. Ricordo con orgoglio di aver portato Springsteen. Quante canzoni abbiamo lanciato. Sanremo è Sanremo se si cantano le canzoni… dopo”. E Standing ovation fù. Poi super Pippo presenta Elio e le Storie Tese che fecero un suo Festival nel 1996. Biagio Antonacci gioca facile con “Mille giorni di te e di me” più parlata che cantata. Baglioni gli viene in aiuto delicatamente. Chapeau.